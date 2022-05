Blick hinter die Kulissen der Tageszeitung

Was in der DZ von Mittwoch steht, das konnten Mädchen und Jungen der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Paul-Gerhardt-Schule schon am Dienstagnachmittag sehen. Warum? Sie statteten der Dülmener Zeitung einen Besuch ab.

Die Dritt- und Viertklässler aus der AG Erlebniszeit besuchten zusammen mit Sozialarbeiterin Laura Stückrad und Bufdi Luisa Rüsch die Dülmener Zeitung, um zu erkunden, wie es hinter den Kulissen von Dülmens Tageszeitung aussieht.

DZ-Volontärin Tatjana Thüner zeigte, wie die Zeitungsseiten am Computer entstehen. Jeweils an einem Tag in der Woche geht die AG Erlebniszeit auf Exkursion. So hat sie schon Bürgermeister Carsten Hövekamp einen Besuch abgestattet oder dem Reitverein Dülmen. Nächste Woche steht die Bäckerei Grote auf ihrem Stundenplan. Finanziell unterstützt wird die AG von der Bürgerstiftung Dülmen.