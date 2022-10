Blauer Audi gestohlen

Am Teutenrod haben in der Nacht zu Freitag Autodiebe zugeschlagen. Gestohlen wurde hier ein blauer Audi, berichtet die Polizei.

nbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen blauen Audi A1 am Straße Teutenrod gestohlen. Zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 6.50 Uhr am Freitag stand das Auto in einer Parkbucht, berichtete die Polizei.

Der Audi hat ein Coesfelder Kennzeichen. Hinweise auf die Autodiebe an Tel. 02594/7930.