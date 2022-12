Bisher über 20.000 Euro für die Tafel

Bei der Lichterfahrt der Dülmener Landwirte sind bislang über 20.000 Euro für die Dülmener Tafel zusammengekommen, berichtet Tafel-Schriftführer Siegfried Hillers. „Damit haben wir absolut nicht gerechnet“, sagte er.

Wie hoch die Spendensumme von der Lichterfahrt am 18. Dezember insgesamt sein wird, könne die Tafel allerdings erst Anfang Januar sagen. Doch schon jetzt ist die Freude beim Team groß.

Schon am Montag nach der Lichterfahrt belief sich die Spendensumme auf 7000 Euro. Am 24. Dezember waren es über 15.000 Euro. „Dass um die Weihnachtstage und zwischen Weihnachten und Neujahr noch viele Menschen spenden werden, hatte Benedikt Wichmann schon vorausgesagt“, so Hillers mit Blick auf den Organisator der Lichterfahrt.