Bildung auf 190 Seiten

Das neue Jahresprogramm der Volkshochschule ist da: Esther Joy Dohmen, Leiterin der Volkshochschule Dülmen – Haltern am See – Havixbeck hat es gerade aus der Druckerei erhalten. Auf 190 Seiten finden sich vielfältige und abwechslungsreiche Angebote.

„Damit treffen wir den Puls der Zeit“, sagt Esther Joy Dohmen. „Nicht umsonst lautet unser Jahresthema ,VHS bleibt bunt‘. Mein Team und ich haben in den letzten Wochen eine bunte Mischung unterschiedlicher Kurse zusammengestellt. Da ist für jede und jeden etwas dabei“, sagt sie.

Aktuelles Forum

Der Programmbereich ,Aktuelles Forum‘ umfasst Angebote, die zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist: So sollen in der „Human Library“ Menschen zusammenkommen und miteinander ins Gespräch finden. Das Ziel: Menschen, die in ihrem Alltag nicht aufeinandertreffen würden, tauschen sich aus und bauen Vorurteile ab.

Auch mehrere Fahrten in das Theater Münster sowie Exkursionen zur Burg Hülshoff, zum Bodensee und in das Naturerbe Borkenberge verspricht das Programm.

VHS und Cinema bieten Kinofans etwas Besonderes: Jeweils am ersten Dienstag des Monats und dem darauffolgenden Sonntagmorgen werden ausgewählte Filme gezeigt: z.B. „Belfast“ (6./11. Juni 2023), „Große Freiheit“ (3./8. Januar 2023) und „Women“ (7./12. März 2023).

Kreativ sein

Von Aquarell- und Acrylmalerei über gestalterischen Workshops, nachhaltigem Verpackungsdesign bis hin zu Fotografie-Kursen: Teilnehmende können ihrer Kreativität bei den Angeboten des Programmbereichs Kultur und Gestalten freien Lauf lassen.

Auch mehrere Foto-Exkursionen zu den Wildpferden, in die Westruper Heide oder zum Sondermunitionslager Visbeck hat Programmbereichsleiterin Dr. Saskia Jogler mit eingeplant. Und wer seinen Garten neu- oder umgestalten möchte, erhält im Online-Kurs „Meinen Traumgarten planen“ wertvolle Tipps.

Neues und Bewährtes

In der Gesundheitssparte werden Kurse zum Stressmanagement angeboten. Wieder mit dabei sind die beliebten Yoga-, Wassersport- sowie die vielen verschiedenen Kochangebote. „Bei den Kochkursen bieten wir wieder eine breite Palette an“, freut sich Nicole Wellmann, Leiterin des Programmbereichs Gesundheit. „Wir backen mit unterschiedlichen Mehlsorten, kochen vegan in der „grünen Küche“, entdecken die Welt der Gewürze und schauen auf Lebensmittel-Intoleranzen“.

Viel Neues ist im Jahresprogramm 2022/2023 vorgesehen, auf Bewährtes wird dennoch nicht verzichtet: So bleiben Sprachen weiterhin von besonderer Bedeutung. Endlich wieder mit dabei: Schwedisch. Tobias Kreiten, der den Bereich Fremdsprachen leitet, freut sich, dass für jede der insgesamt neun Sprachen auch Anfängerkurse angeboten werden können.

Neu ist auch der Hybridunterricht: Bei einigen Angeboten haben Teilnehmende ab sofort die Wahl, ob sie von zuhause oder in der VHS an dem Kurs teilnehmen möchten. Einige Kursräume wurden dafür eigens mit hochmodernen Kamerasystemen ausgestattet.

Auch die Deutsch- und Integrationskurse sowie der Einbürgerungstest werden weiter durchgeführt – in Präsenz und online. Damit die vielen Kurse auch bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern bekannt werden, wird das Programm derzeit eifrig an öffentlichen Stellen ausgelegt – natürlich auch in der Alten Sparkasse. Alle neuen Kurse sind zudem ab sofort im Internet unter www.vhs-duelmen.de zu finden.