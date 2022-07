Bienen bereits im Wintermodus

Das gute Wetter im Frühjahr hat zu einer guten Frühjahrsernte geführt: Diese Nachricht des Fachzentrums Bienen und Imkerei wird die Verbraucher erfreut haben. Fiel doch im vergangenen Jahr die Frühjahrsernte bei den Imkern eher mager aus: Bienen mögen eben kein feuchtes und kühles Wetter.

In diesem Jahr ist also wieder alles in schönster Ordnung? Nun ja, schränkt Hilmar Stracke von den Imker Freunden Dülmen ein. Die Frühjahrsernte sei zwar sehr gut und reichhaltig gewesen - auch bei den Hobby-Imkern in Dülmen. Anders sehe es aber beim Sommerhonig aus.

Wegen der Trockenheit hätten die Pflanzen in diesem Jahr wenig Nektar produziert. Die Bienen konnten folglich wenig Nektar sammeln und verarbeiten. Außerdem fehlt den Bienen etwas, was auch bei vielen Menschen Mangelware ist - nämlich Zeit.

Er habe noch gelernt, dass das Bienenjahr im April beginnt und zwischen dem 5. und 10. August zu Ende geht, sagt Stracke. Das war vor gut 20 Jahren. Inzwischen aber gehe ein Bienenjahr oft nur noch bis Anfang Juli. Den Bienen fehlten also einige Wochen für die Honigproduktion.

Übrigens: Der Honig der Imker Freunde vom Stadtquartier ist im Unverpackt-Laden Sisu an der Coesfelder Straße erhältlich.

