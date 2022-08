Bewegungsspaß in molliger Wärme

Mitte März 2020 musste das Bewegungsbad auf der Karthaus pandemiebedingt geschlossen werden, nun steht es Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch den verschiedenen Dülmener Vereinen wieder zu Verfügung. Der Belegungskalender ist bereits wiedergut gefüllt.

Norbert Zoels, Technischer Leiter im Katharinenstift, hat auch eine weitere gute Nachricht, die in Zeiten, in denen Energie knapp und teuer ist, besonders erfreut. Zum Erwärmen des Wassers in dem Becken nutzt das Katharinenstift nämlich die Abwärme seiner Kühlhäuser. In diesen hochsommerlichen Tagen, in denen die Kühlhäuser ganze Arbeit leisten müssen, ist die Abwärme so groß, dass damit problemlos die Luft und das Wasser im Becken des Hallenbads erwärmt werden können.

Neu ist die Idee, die Abwärme aus der Küche für das Hallenbad zu nutzen, übrigens nicht. Als Norbert Zoels auf der Karthaus Technischer Leiter wurde, sei das hier schon gängige Praxis gewesen, erinnert er sich. „Als die Küche 2017 erneuert wurde, wurde die Idee noch verfeinert“, erzählt er.