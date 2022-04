Betrunkener Treckerfahrer randaliert im Imbiss

Ziemlich viel Ärger wartet jetzt auf einen 23 Jahre alten Dülmener. Der randalierte erst in einem Imbiss, dann fuhr er betrunken mit einem Trecker - den er zuvor auch noch gestohlen hatte.

Der Mann wollte am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr in einem Imbiss in Buldern Bier kaufen. Als die Mitarbeiter das verweigerten, kam es nach Polizeiangaben zu einer Rangelei.

Anschließend verließ der 23-Jährige den Imbiss, setzte sich auf einen Trecker - den er zuvor von seinem Chef gestohlen hatte - und fuhr los. Er kam jedoch nur einige wenige Meter, dann stoppten ihn die eintreffenden Polizisten.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Weiterhin war der Dülmener nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagtem ihm die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.