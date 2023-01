Betrunkener fährt im Bademantel Auto

Was die Polizisten stutzen ließ? Eindeutig der Bademantel. Denn einen solchen trug ein 31 Jahre alter Mann aus Billerbeck, als er am Neujahrstag gegen 9 Uhr an einer Tankstelle am Quellberg gemeinsam mit einer zweiten Person Alkohol kaufte. Die Polizisten beobachteten dann aus dem Verkaufsraum heraus, wie das Duo in ein Auto stieg und davonfuhr.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten die Fahrt kurze Zeit später stoppen. Der Billerbecker gab bei der Kontrolle dann auch zu, Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Test ergab schließlich einen Wert von 0,57mg/l - was einem Blutalkohol von über einer Promille entspricht. Dem 31-Jährigen wurde auf der Wache in Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren, so die Polizei.