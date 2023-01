Betrunkener Dülmener erhält Strafanzeige

Ein betrunkener Dülmener erhielt am Sonntag eine Strafanzeige. Er geriet mit seinem Aurto in den Gegenverkehr.

Der Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Eine Strafanzeige kassierte ein 40-jähriger Dülmener, weil er am Sonntag betrunken Auto gefahren war. Nach Polizeiangaben meldeten Zeugen, dass er in Schlangenlinien fuhr und in den Gegenverkehr geriet.

Gegen 1.35 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann zwischen Lette und Dülmen an der B474. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest zeigte, dass er betrunken war. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe, heißt es in der Polizeimitteilung.

Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Dülmeners und leiteten das Strafverfahren ein. Da er ankündigte, betrunken weiterzufahren, stellten die Beamten den Autoschlüssel sicher.