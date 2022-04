Betrunken gegen Baum geprallt

Ein Nachspiel hat eine Autofahrt für einen 37-jährigen Dülmener, die am Wochenende an einem Baum endete. Der Mann hatte sich an eine wichtige Regel nicht gehalten.

An einem Baum endete am Freitagabend eine Autofahrt für einen 37-jährigen Dülmener. Gegen 21.35 Uhr war er auf der L 835 von Buldern in Richtung Hiddingsel unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er am Abzweig Max-Planck-Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Alkoholtest zeigte, dass der Dülmener betrunken war, berichtete die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus.

Polizei leitet Verfahren gegen Autofahrer ein

Es war nicht die einzige Fahrt mit einem "berauschten" Aufofahrer am Wochenende. Für einen 20-jährigen Havixbecker endete am Samstag (09.04.22) die Fahrt auf der Schützenstraße in Havixbeck.

Gegen 15 Uhr stoppten Polizisten den Mann. Ein Drogenvortest war positiv auf Kokain. Auf der Wache in Coesfeld entnahm ein Arzt dem Havixbecker eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.