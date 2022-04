Betrüger geben sich als Europol-Beamte aus

Ein 36-Jähriger ist jetzt in Dülmen Opfer von Betrügern geworden, die sich als Europol-Beamte ausgaben. Die forderten den Mann auf, Google-Play-Prepaid-Karten zu kaufen - was er anfangs auch tat.

Täter, die sich als Europol-Beamte ausgeben - eine neue Telefon-Betrugsmasche verzeichnet derzeit die Polizei bundesweit - und in Dülmen ist ihr am Dienstag ein 36 Jahre alter Mann zum Opfer gefallen.

Der Südlohner, der in Dülmen arbeitet, und erhielt dort auf seinem Mobiltelefon einen englischsprachigen Anruf einer offensichtlichen Bandansage. Dabei wurde der Mann laut Polizei aufgefordert, sich mit der Taste 1 mit einem Beamten verbinden zu lassen. Als Grund nannte man Ermittlungen gegen ihn im Ausland.

Angeblich wurde gegen das Opfer ermittelt

Der Südlohner kam der Aufforderung nach und er wurde im Laufe des Gesprächs mit mehreren englischsprachigen Personen verbunden. Mit einer Frau sprach er dabei am meisten. In dem Telefonat teilte diese ihm mit, dass durch Europol gegen ihn ermittelt werde. Mit seinen Daten seien Drogengeschäfte in Kolumbien und Mexiko getätigt worden. Es gehe um eine Schadensumme von circa 238.000 Euro. Auch sein Bankkonto sei betroffen.

Zum Abgleich und für seine Sicherheit navigierte sie ihn auf eine Europol-Internetseite, die die Telefonnummer, mit der er verbunden war, als Telefonnummer von Europol bestätigte. Auf dieser Seite kannte die Täterin sich nach Polizeiangaben sehr gut aus.

Mann sollte drei Google-Play-Prepaid-Karten kaufen

Nun wolle man dem 36-Jährigen helfen, aus der Sache herauszukommen, teilte sie ihm weiter mit. Dafür müsse er Google-Play-Prepaid-Karten im Wert von 1500 Euro kaufen und die entsprechenden Codes durchgeben. Als Grund hierfür nannte sie, dass nur dann zuständige Kollegen den Mann am Folgetag zu Hause aufsuchen könnten, um ihm in der Angelegenheit weiter zu helfen.

Dem 36-Jährigen nannte man eine entsprechende Geschäftskette, wo er die Karten kaufen sollte. Der Südlohner fuhr daher zu einem Drogeriemarkt in Coesfeld, wo er drei Karten im Wert von je 500 Euro erwarb.

Täter blieben die ganze Zeit über am Telefon

Der Anruf wurde dabei seitens der Täter die ganze Zeit aufrecht erhalten. Die unbekannte Frau am anderen Ende der Leitung verbot dem Mann zudem, mit jemandem zu sprechen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Nach Kauf der Karten gab der Geschädigte dann die entsprechenden Freischalt-Codes der Karten durch.

Danach forderte die Täterin ihn am Telefon erneut auf, eine weitere Karte im Wert von 500 Euro zu erwerben. Hier weigerte sich der Südlohner jedoch. Die Täterin versuchte, ihn zu überzeugen. Auch leitete sie das Gespräch an andere „Ermittler“ weiter.

Dringende Warnung der Polizei

Am Ende beendeten die Täter das Gespräch und gaben an, sich am nächsten Tag melden zu wollen. Erst danach registrierte der 36-Jährige den Betrug und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Die rät dringend: Wer einen solchen Anruf erhält, sollte unter keinen Umständen darauf reagieren, keinerlei persönliche Daten von sich selbst am Telefon nennen oder weiteren Aufforderungen folgen. Die anrufenden Personen sind Betrüger und keine offiziellen Vertreter irgendeiner Behörde.