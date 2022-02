Betrüger gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Als Mitarbeiter der Stadtwerke hat sich in Dülmen ein mutmaßlicher Betrüger ausgegeben. Sein Opfer, eine 86 Jahre alte Frau, war jedoch auf der Hut.

Als Mitarbeiter der Stadtwerke hat sich ein mutmaßlicher Betrüger gegenüber einer Seniorin ausgegeben. Die 86 Jahre alte Dülmenerin kam am Dienstag gegen 14 Uhr gerade an der Elsa-Brändström-Straße nach Hause, als sie einen unbekannten Mann im Hausflur antraf. Dieser ging, unter dem Vorwand, die Wasserqualität prüfen zu müssen, mit in ihre Wohnung.

Dort ließ er sich das Badezimmer zeigen und drehte die Wasserhähne auf. Zwischenzeitlich sprach er mit einer weiteren Person über ein Funkgerät, berichtet die Polizei. Einige Zeit später verließ der Mann die Wohnung der Senioren wieder, durchsucht oder gestohlen wurde nichts.

Wohl vermutlich nur deshalb, weil die Dülmenerin beim Betreten die Wohnungstür hinter sich geschlossen hatte. So verhinderte sie, dass, während die abgelenkt war, ein Komplize in die Wohnung gelangen konnte. Der ganze Sachverhalt erschien der 86-Jährigen im Nachhinein seltsam und sie alarmierte die Polizei.

So wird der Betrüger beschrieben

Der unbekannte Täter wurde wie folgt von ihr beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, normale Statur. Der Mann sprach akzentfrei, er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Softshelljacke (an der ein Funkgerät befestigt war) sowie die ganze Zeit über schwarze Lederhandschuhe. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/ 7930.