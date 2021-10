Betonfundament für das Bodenfenster

Die Arbeiten zur Neugestaltung des Kirchplatzes St. Viktor gehen zügig voran. Nun steht auch der Ausbau des „archäologischen Bodenfensters“ über dem früheren Haus Pins im Schatten der Kirche St. Viktor an.

In einer Ortsbegehung am Montag konnte der Billerbecker Bauunternehmer Stephan Menke begrüßt werden: Er wird zeitnah ein Betonfundament rund um den archäologischen Befund Keller Pins mit Teilen des Kellers konzipieren und anlegen, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde.

Das Betonfundament wird dann die Unterlage des eigentlichen „Fensters“, einer Glas-Stahl-Konstruktion, bilden. Diese wird Bezug nehmen auf die jüdische Familie Pins, die hier bis 1939 lebte.

Ausführlichere Berichterstattung in der Dienstagsausgabe der DZ.