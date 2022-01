Besuch im Krankenhaus nur mit FFP2-Maske

Wegen der rasant ansteigenden Corona-Zahlen durch die Omikron-Variante verschärfen die Christophorus-Kliniken und die Christophorus Klinik am Schlossgarten ihre Besuchsregeln. Neu ist dabei, dass alle Besucher und Begleitpersonen ab sofort eine FFP2-Maske tragen müssen.

Daneben gilt für alle Besucher - bis auf wenige Ausnahmen - die 2Gplus-Regel. Auch zweifach und dreifach Geimpfte müssen dabei einen offiziellen, negativen Schnelltest vorweisen, der weniger als 24 Stunden alt ist.

Auf dreifach Geimpfte brauchen einen Schnelltest

Die Lockerungen in Nordrhein-Westfalen für geboosterte Personen (also dreimal Geimpfte) gelten nicht für Gesundheitseinrichtungen, betonen die Kliniken am Donnerstag in einer Mitteilung.

Besucher der Christophorus-Klinik am Schlossgarten müssen einen Besuchstermin mit dem Behandlungsteam abstimmen und zeigen bei Eintritt ebenfalls ihren Impfnachweis und einen aktuellen negativen Schnelltest. Auch hier sind nur noch FFP2-Masken erlaubt, nicht mehr andere wie beispielsweise „normale“ OP-Masken.

Die aktuellen Besuchsregeln finden sich auch auf der Homepage der Christophorus-Kliniken.