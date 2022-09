Beste Werbung für die Stadt

Der Dülmener Sommer ist ein riesiger Werbeträger für die Stadt. Schon die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 6000 Besucher aus Dülmen sowie der näheren und weiteren Umgebung haben nach Auskunft von Silke Althoff (Leitung Kulturteam) in diesem Jahr die Veranstaltungen des Dülmener Sommers besucht.

„Es gibt Menschen, die sich bei ihrem Urlaub in der Stadt an den Aufführungsterminen orientieren“, sprach Althoff im Kulturausschuss von einer großen Fangemeinde. Während die Besucher nach Einschätzung der Kulturverantwortlichen mit den Angeboten überaus zufrieden waren, hatten die Organisatoren mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu kämpfen.

Baustelle als Problem

Größtes Problem sei, so Silke Althoff, die Baustelle auf dem Marktplatz gewesen, die am Ende zur Verlegung einer Aufführung auf den Schulhof der Hermann-Leeser-Schule führte. Eine gute Entscheidung aus Sicht der Besucher, die nach Auskunft der Verwaltung die tolle Kulisse mit dem alten Baumbestand - und damit viel Schatten - lobten. Logische Konsequenz: Auch im nächsten Jahr soll es hier Veranstaltungen geben.

„Wir wollen beide Plätze bespielen“, so die Verwaltung. Eine Entscheidung ganz im Sinne der SPD, während die CDU damit nicht so glücklich ist. Sie verwies „auf die Aufgabe, den neu gestalteten Marktplatz zu bespielen“. Welche Pläne das Kulturteam für 2023 hat, lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.