Besondere Reisen durch die Hits von Santana

Die Band "The Magic of Santana" kommt für ein Konzert nach Dülmen.

„Die neun Musiker von The Magic of Santana aus Hamburg bringen das weltberühmte Santana-Feeling absolut authentisch auf die Bühne“, betonen die Lions. Dabei tourt die Band regelmäßig mit Special Guests, die zum erlesenen Kreis der original Santana-Bandmitglieder gehören, wie dem Sänger Alex Ligertwood, der auch in Dülmen dabei sein wird.

Nach dem Konzert sorgt DJ für gute Laune

Im Anschluss an das Konzert bietet der Lions Club mit einem DJ die Gelegenheit zu Tanz und Geselligkeit. Als Stärkung werden Getränke und Würstchen zum Verkauf angeboten. Der Erlös des diesjährigen Benefizkonzerts ist für die dringend benötigte Hilfe in der Region der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien vorgesehen.

Alle bereits in den beiden Vorjahren gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bei Fragen melden sich Karteninhaber unter info@lc-duelmen.de. Letzte Karten zum Preis von 25 Euro (Stehplatz) und 28 Euro (Sitzplatz) gibt es in der Bären-Apotheke oder können über die Website des Lions Clubs bestellt werden, www.lc-duelmen.de/ticket-order.html.

Das Konzert beginnt am Samstag, 25. März, um 20 Uhr in der Aula am Schulzentrum, An der Kreuzkirche 7. Einlass ist ab 19 Uhr.