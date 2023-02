Besondere Reise in die Partnerstadt

Fahrt zum internationalen Marionetten-Festival in Charleville-Mézières

Dülmen

Eine Wochenend-Busreise zum internationalen Marionetten-Festival in Charleville-Mézières bietet das Partnerschaftskomitee Dülmen e.V. in Kooperation mit der Reiselounge Dülmen vom 15. bis 17. September an.