Berufspendler müssen lange suchen

Die Situation war zu befürchten gewesen: Wenn das Wetter schlechter wird, es regnet oder es kälter wird, setzen mehr Menschen auf das eigene Auto. Damit steigt der Parkdruck in der Innenstadt. Vor allem Berufspendler haben es dann schwer. Wie beispielsweise am Montag.

Dauerparkplätze in der Innenstadt

Auf dem Mesem-Parkplatz drehten Autofahrer teils mehrere Runde in der Hoffnung, dass doch noch ein Parkplatz frei wird. Nicht anders die Situation auf dem gegenüberliegenden Parkplatz. Mit der logischen Konsequenz, dass Autofahrer den jeweils anderen Parkplatz ansteuerten.

In ihrer Not machten Autofahrer dabei neue Reihen auf und ignorierten Markierungen. Weil viele meist dennoch erfolglos blieben, versuchten etliche Pendler auf den Parkplatz am Hüttendyk auszuweichen. Meist erfolglos. Auch hier waren früh alle Plätze belegt. Auch diese Situation war zu erwarten.

Mit der Aufstellung der Wohncontainer für die geflüchteten Menschen sind hier rund 100 Langzeitplätze weggefallen. Seinerzeit hatte die Stadt angekündigt, sich um um Ersatzflächen für Autos zu bemühen.

