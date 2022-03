Berningheide ist im Vorteil

Schneller Baubeginn, Erweiterungsmöglichkeiten und nah gelegene Sportstätten: Die Berningheide hat in einigen Punkten die Nase vorne, was die Standortdiskussion des neuen Schulzentrums angeht. Hier sind nun die Vorteile, welche die Verwaltung anführt, zusammengefasst.

Wo soll das neue Schulzentrum für Kardinal-von-Galen-Hauptschule und Hermann-Leeser-Schule - plus Gebäudeteil für die Kreishandwerkerschaft - entstehen: am Standort Berningheide/Sportzentrum Nord oder am Bauland an der Schiene/Bahnhof?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Schulausschuss am Mittwoch, 16. März. Die Verwaltung empfiehlt den Standort Berningheide. Aus mehreren Gründen.

Schneller Baubeginn:

Der ist für alle Schulen wichtig und am Standort Berningheide möglich. Das Grundstück befindet sich bereits in städtischem Eigentum. Am Bauland an der Schiene müssten erst Flächen erworben werden. Außerdem könnte es dort planerisch bedingte Verzögerungen geben.

Erweiterungsoption:

Sollte eine der beiden Schulen oder die Kreishandwerkerschaft erweitern wollen, wäre das am Standort Berningheide möglich, am Standort Bauland an der Schiene nur eingeschränkt möglich.

Erreichbarkeit:

Rund 1400 Personen würden, so die Berechnungen der Stadt, das Schulzentrum im Schuljahr 2026/27 aufsuchen - zu Fuß, per Rad, Auto, Bus oder Bahn. Beim Schulstandort Bahnhof müssten also Schüler- und Berufsverkehr parallel gelenkt werden. Ein Anbindungskonzept wäre notwendig, ebenso wie am Standort Berningheide.

Was die vermeintliche „Randlage“ des Sportzentrums Nord angeht: Die Entfernung zum Marktplatz Dülmen beträgt 1,8 Kilometer - genauso wie die Entfernung Marktplatz - Bauland an der Schiene.

Sportstätten:

Die Nähe zum Sportzentrum Nord wäre ein Pluspunkt für den Standort Berningheide. Das Sportzentrum Süd ist zwar auch vom Bahnhof erreichbar, wird aber bereits von zwei Gymnasium genutzt.