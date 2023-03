Benefizveranstaltung bei Regen und Schnee

Doch das Wetter hatte am Freitagabend kein Einsehen. mit Teilnehmern und Zuschauern. Neben Regen setzte auch Schneegestöber allen zu. Die geplante Hundeshow war deshalb abgesagt worden. Kein Wunder, war die Meinung der wenigen Zuschauer, „bei dem Wetter kann man keinen Hund vor die Tür jagen!“

DJ Bolle aus Buldern, der die Musikbegleitung und den Spiel-Kommentar übernommen hatte, sagte zur Begrüßung in Anspielung auf den Schneesturm: „Was uns nicht umbringt macht uns härter.“

Turniersieg geht nach Handorf

Gespielt wurde auf einem Ascheplatz, auf dem sich das Regenwasser in den Fußspuren sammelte. Das Wetter machte aber offensichtlich den Teams FC Sürenheide, TSV Handorf und FC Tierschutz wenig aus. In den gemischte Teams waren die Damen in der Überzahl. Es spielten alle Mannschaften gegeneinander, jeder gegen jeden. Ein Spiel dauerte 2 mal 10 Minuten.

Zum Schluss konnte der TSV Handorf den Gesamtsieg für sich verbuchen. In einem Unterstand, indem sich die Zuschauer zurückgezogen hatten, konnten sie sich gegen die Kälte mit Bratwurst, Pommes und Salate etwas aufwärmen. Die Besucherzahl und somit die Einnahmen hielten sich wegen des schlechten Wetters in Grenzen. Deshalb soll es im Mai ein weiteres Turnier, geben. Austragungsort wird dann voraussichtlich Handorf sein.