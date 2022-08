Beim Urlaub wird nicht gespart

Dülmen

In vielen Bereichen müssen die Deuschen derzeit höhere Preise in Kauf nehmen. Von der Urlaubsbuchung hält das, zumindest die Dülmener, aber scheinbar nicht ab. Für die Reisebüros vor Ort läuft es aktuell fast so gut wie vor der Pandemie.

Von Jan Assenkamp