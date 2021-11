Bei der Flucht das Kennzeichen verloren

Leicht hat ein flüchtender Autofahrer am Montag der Polizei die Ermittlungen gemacht. Erstens entdeckten die Beamten an der Unfallstelle an der Rekener Straße in einer beschädigten Leitplanke das vordere Kennzeichen seines Autos. Und zweitens führten ausgelaufene Betriebsstoffe sie direkt zur Anschrift des Mannes.

Was passiert war? Ein Zeuge war um kurz nach 20 Uhr durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Als er nachsah, kam ihm ein weißes Auto aus Richtung des Unfallortes entgegen. An der Halteranschrift entdeckte die Polizei dann ein beschädigtes Auto in einer Garage.

Der Fahrer, ein 55-jähriger Dülmener, erschien später an seiner Wohnanschrift - mit Alkoholgeruch im Atem. Ein Test verlief positiv, auf der Wache wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte das Polizeiteam sicher.

Den Dülmener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht.