Begeistern für Städtepartnerschaft

„Bonjour“ und „guten Abend“ begrüßt Annette Holtrup die Gäste im EinsA: Genau 60 Jahre ist es her, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Elysée-Vertrag in Paris unterschrieben haben. Genau solange besteht die Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mezieres.

Auch an Höhepunkte der Städtepartnerschaft erinnerte das Partnerschaftskomitee bei der Veranstaltung im einsA.

„Der Friede ist aktuell gefährdet wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr“, spricht die Schirmherrin weiter. Sie dankt dem Partnerschaftskomitee (PAKO) für den vielfältigen Austausch (Künstler, Fahrten, Chöre, Schule) zwischen den beiden Städten. „Gerade durch den Schüleraustausch sind deutsch-französische Freundschaften entstanden, die eine große Bereicherung für junge Menschen bedeuten.“

Die Coronazeit hat viel ausgebremst, aber sie freut sich auf die geplanten Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr. „Je vous souhaite une bonne nuit“ und gibt weiter an Eva Vasmer, die Vorsitzende des Kommitees. Vasmer begrüßt ihrerseits die Referenten, Zeitzeugen und die Pianistin Barbara Hanewinke. „Ein Zeichen der Freundschaft sind die französischen Gäste im Publikum“, freut sie sich über deren Anwesenheit.

Rückblick auf 1963

Das informative und unterhaltsame Potpourri startet mit einem Rückblick auf 1963. In einer Videosequenz (Karambolage/Arte) werden Personen unterschiedlichen Alters befragt: Elysee-Vertrag . Was war das nochmal? Das sich anschließende erste Klavierintermezzo endet mit „As times goes by“. Dieses Stück ist sehr gefühlvoll gespielt. Es passt gut zu dem Vertrag, der Folgen für die Welt hat, zur gegenseitigen Achtung und der Freundschaft zwischen dem französischem und deutschem Volk.

Prof. Dr. Thilo Harth, von der FH Münster möchte den aufgebauten Spannungsbogen erhalten und betrachtet den Elysee-Vertrag von verschiedenen Seiten. Zunächst zum lokalen Ausgangspunkt. Er gratuliert zu dem beeindruckendem Jubiläum. „60 Jahre durchgehalten – ich versuche, dass es die nächsten 60 Jahre so bleibt.“ Auf eine sehr charmante Art, mit zahlreichen Beispielen unterlegt, bekommen die Zuhörer einen Einblick in sein Fachwissen.

