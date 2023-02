Baustelle führt zu zahlreichen Zugausfällen

Bahnreisende müssen am Wochenende Geduld haben: Mehrere Züge der Linien RE 2 und RE 42 fallen aus.

Bahnreisende müssen am Wochenende mehr Zeit für ihre Reise einplanen

Mehrere Züge der Linien RE 2 und RE 42 fallen am Wochenende aus.

Für Reisende mit der Bahn könnte es am Wochenende zu Komplikationen kommen. Wie die Bahn mitteilt, fallen mehrere Züge der Linien RE 2 und RE 42 aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Die Zugausfälle betreffen den Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Auf der Linie RE 2 kommt es zu Ausfällen auf der Strecke zwischen Haltern am See und Münster. Auf der Linie RE 42 ist die Strecke Haltern und Nottuln-Appelhülsen betroffen.

Grund für die Einschränkungen am Wochenende ist eine Baustelle an der Strecke. Für die Zeit wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Reisende sollten genügend Zeit zum Umsteigen einplanen. Die Zeiten können von den regulären Abfahrtszeiten der Züge abweichen. Die Deutsche Bahn empfiehlt, vor Antritt der Bahnreise die aktuellen Fahrzeiten online oder in der Bahn-App zu prüfen.