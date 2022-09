Bäume müssen weichen

Wenn die Umbauarbeiten an der Augustinus-Grundschule abgeschlossen sind, steht der Neubau der Turnhalle auf der gegenüberliegenden Straßenseite an.

An der Augustinus-Grundschule startet im kommenden Jahr der Neubau der Turnhalle. Das Gebäude entsteht am gleichen Standort wie die abgängige alte Halle, ist aber deutlich größer und bietet verbesserte Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport.

Um Platz für die neue Halle zu schaffen, müssen an der Kreuzung Anna-Katharina-Emmerick-Straße / Sendener Straße in den Herbstferien einige Bäume entfernt werden. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung.

Der Baubetriebshof führt die Arbeiten durch, Markierungsarbeiten an den betroffenen Bäumen finden bereits in dieser Woche statt, heißt es abschließend in der Meldung.