Bäume der Hoffnung erinnern an Corona-Opfer

Am Totensonntag wurden sie eingepflanzt

Pfarrer Gerd Oevermann pflanzte die Bäume - es handelt sich um zwei Ebereschen, eine Dülmener Rose und eine Stechpalme - zusammen mit Gemeindegliedern. Die Bäume der Hoffnung sollen an die Opfer der Corona-Pandemie erinnern.

Das Pflanzen der Bäume war der Abschluss einer Spenden- oder Fundraising-Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde Dülmen, an der sich viele Gemeindeglieder beteiligt hatte. Auch in anderen Gemeinden wurden Bäume der Hoffnung gepflanzt - die Aktion war von der evangelischen Landeskirche in Westfalen ins Leben gerufen und von den Pfarrgemeinden vor Ort aufgegriffen worden.