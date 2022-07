Bauarbeiten auf der Lüdinghauser Straße

Seit vielen Monaten laufen Bauarbeiten an der Lüdinghauser Straße. Hier lässt der Kreis Coesfeld den Radweg erneuern. Jetzt ist ein Ende in Sicht, doch vorher müssen die Verkehrsteilnehmer etwas mehr Zeit einplanen.

Vor einer Woche hat die Baufirma als letzte Etappe mit dem Aufbruch des bestehenden Radweges zwischen der Fußgängerampel in Höhe des Olfener Weges und der Bushaltestelle begonnen. Mittlerweile ist sie deutlich vorangekommen.

Der Radweg entlang der Lüdinghauser Straße ist im Bereich zwischen Hiddingseler Straße und Breslauer Straße ist mittlerweile aspahltiert. "Damit im Zuge der Radweg-Erneuerung auch an der Fahrbahn gearbeitet werden kann, ist seit Montag, 11. Juli, eine halbseitige Sperrung erforderlich", so der Kreis Coesfeld.

Weil Mitarbeiter der Baufirma in Teilbereichen eine Asphaltschicht abfräsen, ist die Lüdinghauser Straße in Höhe der Bushaltestelle in Fahrrichtung Dülmen halbseitig gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Die Arbeiten waren ursprünglich bis Freitag dieser Woche geplant.

Auf jeden Fall soll, so der Kreis Coesfeld, am Freitag dieser Woche die Ampel in Höhe Olfener Weg wieder in Betrieb gehen. Damit werde auch die Umleitung für die Fahrradfahrer deutlich verkürzt. Für die nächste Woche stehen Restarbeiten am Radweg an. Für Freitag, 22. Juli, ist Abschluss der Bauarbeiten vorgesehen.