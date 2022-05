Bauarbeiten auf der B 474

Eine Vollsperrung der B 474 zwischen Seppenrade und Dülmen kündigt Straßen.NRW für die Sommerferien an. Grund: Sanierungsarbeiten.

Sperrungen in den Ferien zwischen Seppenrade und Dülmen

Auf der B 474 wird im Sommer gebaut. Auto- und Radfahrer müssen dann Umwege in Kauf nehmen.

Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland saniert die B 474 zwischen Seppenrade und Dülmen auf einer Länge von rund fünf Kilometern. Ab Mitte Juni beginnen vorbereitende Maßnahmen, die eigentlichen Arbeiten, die Sperrungen mit sich bringen werden, starten in den Sommerferien, heißt es in einer Mitteilung.

Neben der Fahrbahn wird auch der Geh- und Radweg saniert. Die gesamte Baumaßnahme ist in zwei große Abschnitte (Kreisverkehr Seppenrade bis Kreuzung K16, Leversum und von der Kreuzung bis kurz vor die Einmündung Daldrup) mit verschiedenen Bauphasen eingeteilt, um die Erreichbarkeit der Anlieger zu gewährleisten. So wird auch der Kundenverkehr zu Fleischerei Feldkamp in jeder Phase mit Umleitungen aufrechterhalten werden können.

Die Arbeiten in den jeweiligen Abschnitten laufen unter Vollsperrung, für den Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet. Für den Radverkehr ist ebenfalls eine Umleitung ausgeschildert. Straßen.NRW wird entsprechend der jeweiligen Bauphasen frühzeitig über die Umleitungen und die Veränderungen bei den Umleitungen informieren.

Der Start der Maßnahme liegt auf der Dülmener Straße hinter dem Kreisverkehr Seppenrade in Richtung Dülmen, die Sanierungsarbeiten enden kurz vor der Einmündung Daldrup in Dülmen.

Die kalkulierte Bauzeit für die Gesamtmaßnahme beträgt rund drei Monate, die Kosten belaufen sich auf rund 3,6 Millionen Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.