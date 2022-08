Bands heizen Besuchern kräftig ein

Auf dem Schulhof der Hermann-Leeser-Schulhof war es trotz der Ferien ganz schön laut. Die Warm-Up Show zum Last Chance to Dance Festival im September bot den Besuchern vier Musik-Bands.

Warm-Up Show zum Last Chance to Dance Festival mit vier Bands

Hauptorganisatorin Alexandra Boldt war froh, dass sich so ein bunt gemischtes Publikum auf dem Schulhof eingefunden hatte. „Früher war das Last Chance to Dance Festival immer am letzten Samstag in den Ferien. Da es nun aber im September stattfindet, wollten wir etwas vor allem für die Jugendlichen an diesem Tag anbieten.“

So kam es zu der Warm-Up Show, die im Rahmen des Dülmener Sommers in Zusammenarbeit mit der Neuen Spinnerei organisiert wurde. Die Preise, Tickets kosteten im Vorverkauf 8 und an der Abendkasse 10 Euro, waren deshalb so günstig, da alles unter dem Motto „Von Jugendlichen für Jugendliche“ stand.

Besucher freuen sich über das Angebot

Dieses Angebot nutzen die beiden Schülerinnen Caro und Antonia. Aber nicht nur wegen der Musik. „Mein Bruder spielt bei Burned Toast, das ist der Hauptgrund warum wir heute hier sind.“, erzählt die 14-jährige Antonia. „Aber wir freuen uns weil zwei Jahre nichts war und man hier endlich mal wieder was machen kann“, sagte ihre Freundin Caro.

Burned Toast startete direkt um 18 Uhr. Die vier Jungs machen seit 2010 Musik und sind schon beim letzten Last Chance to Dance Festival aufgetreten. Ihre punkigen Kneipenschlager sind meist auch politisch. Sie proben häufiger in den Räumen in der neuen Spinnerei und sind auch dort bei verschieden Events aufgetreten.

Daher war die Band auf jeden Fall ein Muss für das Festival. Auf die Jungs folgte gegen 19 Uhr Gitarrist Nick van Delft zusammen mit Cullen Corley am Schlagzeug und Hendrik Müller-Späht am Bass.

Die Formation spielten klassischen Blues, aber auch bekannte Reggaesongs von Jimi Hendrix bis hin zu rockigen Werken wie von ZZ Top.