Bahnprobleme in Buldern

Nicht leicht haben es Bahnkunden in Buldern. Immer wieder fallen Züge aus - so auch gestern wieder. Dazu sind die Fahrkarten-Automaten defekt. Die Bahn plant Änderungen.

„Leider ist es so, dass wir an beiden Automaten erhebliche Schäden durch Vandalismus feststellen müssen", so ein Bahnsprecher auf DZ-Anfrage. "Daher planen wir, beide Automaten auf bargeldlosen Verkauf umzustellen, so dass nur Kartenzahlung möglich sein wird. An beiden Verkaufsautomaten laufen derzeit die Reparaturarbeiten auf Hochtouren.“

Weil vor Ort keine Tickets gekauft werden können, empfiehlt die Bahn ihren Kunden den Erwerb von Fahrscheinen über die verschiedenen Apps wie die mobil.nrw-App. Wer jedoch von den defekten Verkaufsautomaten überrascht wird oder vielleicht keine Möglichkeit hat, online ein Ticket zu kaufen, sollte sich nach Auskunft des Bahnsprechers wie folgt verhalten: „Fahrgäste sollten in den Zug einsteigen und proaktiv auf den Kundenbetreuer im Nahverkehr (KiN) zugehen und auf die defekten Automaten hinweisen.

"Foto vom defekten Automaten machen"

Im Idealfall haben Sie auch Fotos mit dem Handy gemacht. Häufig kennen die Kundenbetreuer auch die defekten Automaten. Sofern kein Onlineticket erworben werden kann, wird der Kunderbetreuer eine Fahrpreisnacherhebung erstellen.

Dabei werden gemäß der Beförderungsbedingungen die persönlichen Daten des Fahrgastes aufgenommen und eine Codierung eingegeben, die automatisch eine Überprüfung des Zustands der Automaten innerhalb von 14 Tagen nach sich zieht. Wird durch die Überprüfung bestätigt, dass die Automaten defekt sind, wird das erhöhte Entgelt auf den Fahrpreis reduziert.“