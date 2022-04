Bahnhofstraße erst am Donnerstag gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Noch bis zum Abend ist die Hiddingseler Straße gesperrt. Die Arbeiten auf der Bahnhofstraße verschieben sich hingegen - hier ist am Donnerstag kein Durchkommen.

Arbeiten bauen am Mittwochmorgen die Sperrung auf der Hiddingseler Straße auf.

Die für heute an der Bahnhofstraße geplanten Asphaltarbeiten verschieben sich um einen Tag. Grund dafür sind Verzögerungen in der Materiallieferung. Am morgigen Donnerstag, 14. April, wird der Straßenabschnitt zwischen August-Schlüter-/Friedrich-Ruin-Straße und Eisenbahnstraße ganztägig für den Verkehr gesperrt.

Die Sperrung wird morgens ab circa 7 Uhr eingerichtet und bis zum Abend andauern. Umleitungen werden ausgeschildert.

Anders als die Bahnhofstraße ist die Hiddingseler Straße heute planmäßig gesperrt. Eine Stadtsprecherin zeigte sich zuversichtlich, dass die Arbeiten bis zum Abend abgeschlossen sein werden.