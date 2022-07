Bahnhof-Vorplatz wird am 5. August freigegeben

Gute Nachrichten für alle Bahnfahrer: Sowohl der Vorplatz als auch die neue Park-and-Ride-Anlage Süd sind fast fertig. Am 5. August will die Stadt sie freigeben.

Der neue Vorplatz am Bahnhof steht kurz vor der Fertigstellung. Am 5. August soll er offiziell freigegeben werden.

Es gibt gute Nachrichten vom Dülmener Bahnhof: Am 5. August werden sowohl der umgestaltete Vorplatz als auch die neue P+R-Anlage Süd freigegeben. Am Freitag hatte die Stadt Dülmen entsprechende Einladungen an Medienvertreter verschickt.

Der neue Vorplatz unterscheidet sich von seinem Vorgänger in gleich mehreren Punkten. Der wichtigste ist offensichtlich: Das Areal ist zu einer Art schiefen Fläche geworden, die von den Wohnhäusern leicht ansteigend zum künftigen Empfangsgebäude führt.

Deutliche Erleichterung für Rollstuhlfahrer

Die Treppenstufen, die bislang zum Erreichen der oberen Ebene überwunden werden mussten, sind damit überflüssig geworden. Was etwa für Rollstuhlfahrer eine große Erleichterung mit sich bringt - denn bislang war für sie ein langer Umweg über August-Schlüter- und Hohe Straße nötig.

Daneben bekommt der neue Vorplatz auch eine Busschleife. Wichtig zu wissen: Laut Ankündigung der Stadt wird dieser erst einmal nur für Radfahrer und Fußgänger freigegeben.

178 neue Stellplätze kommen am Bahnhof hinzu

Parallel zu den Gleisen der Strecke Münster-Essen steht zudem die Park-and-Ride-Anlage Süd kurz vor Fertigstellung. Hier sind in den vergangenen Monaten 178 weitere Stellplätze entstanden. Die Anbindung erfolgt dabei über einen neu gebauten Kreuzungspunkt an der Eisenbahnstraße. Mit der Freigabe am 5. August dürfte sich der Parkdruck gerade auch an der Hohen Straße deutlich entspannen.

Weiterhin gearbeitet wird beim Bahnhof am Fahrradparkhaus, das jedoch schon weit fortgeschritten ist. Erst im kommenden Jahr soll hingegen das neue Empfangsgebäude fertig werden.