Bahnhof-Aufzug heute außer Betrieb

Bahnreisende aufgepasst: Am heutigen Dienstag ist der Aufzug am Dülmener Bahnhof nicht in Betrieb. Bis Mittwochmorgen soll die Reparatur dauern.

Der Aufzug am Bahnhof Dülmen ist am heutigen Dienstag nicht in Betrieb. Grund ist ein Schaden an der Einstiegsstufe, der im Laufe des Tages repariert wird, teilte die Stadt am Morgen mit.

Anschließend muss der Bereich aushärten. Ab morgen früh, circa 8 Uhr, kann der Aufzug wieder in Betrieb genommen werden.