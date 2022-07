Bahn streicht vorläufig Zugverbindung

Gab es bisher drei Züge pro Stunde, die von Dülmen aus in Richtung Münster beziehungsweise Essen fuhren, so sind es vorläufig nur noch zwei. Die Bahn streicht wegen Personalmangels eine Verbindung der Linie RE 42.

Aufgrund der angespannten Personallage durch einen hohen Krankenstand bei der Deutschen Bahn kommt es weiterhin zu Einschränkungen im Zugverkehr, und zwar erst einmal bis zum 18. September.

Wie die Bahn am Freitag mitteilte, ist davon auch die Linie RE 42 zwischen Münster und Essen betroffen. Hier entfällt der sogenannte Zwischentakt, so eine Bahnsprecherin, der zeitlich eng in Dülmen an der RE 2 liegt. Gemeint sind die Züge der Linie RE 42, die um kurz vor oder kurz nach halb in Dülmen halten. Die Fahrten zur vollen Stunde hin finden hingegen statt.

Fahrgäste sollen den RE 2 nutzen

Gibt es also bislang drei Züge pro Stunde in jede Richtung, sind es künftig noch zwei. Betroffene Kunden können laut Bahn auf die parallel verlaufenden RE 2 ausweichen, die bei ausgewählten Verbindungen morgens und abends auch Unterwegshalte der RE 42 zwischen Münster und Essen anfährt.