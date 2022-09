B 67: Freigabe erst im Frühsommer 2023

Bis Jahresende sollte der Verkehr über den ersten Abschnitt der Bundesstraße 67 rollen. Hieß es zumindest bislang. Am Mittwoch aber teilte Straßen.NRW mit: Die Freigabe des Teilstücks von der B 474 bis zum Autobahnkreuz Dülmen-Nord kommt wohl erst im Frühsommer 2023.

Sprecherin: Viele Gründe für Verzögerung

„Es gibt viele Gründe, die am Ende zur Verschiebung führen“, erläutert Sprecherin Nina Wischeloh. Dazu zählten zwei feuchte, lange Winter, in deren Folge der nasse Oberboden immer wieder abrutschte und ein Befahren der Trasse erst im späteren Jahresverlauf möglich wurde. „Darüber hinaus traten im Einschnitt der Trasse unerwartet große Felsblöcke auf, die mit erheblichem Geräteeinsatz gelöst, transportiert und gebrochen werden mussten“, berichtet Wischeloh weiter.

All diese Widrigkeiten hätten die Arbeiter nach Angaben von Straßen.NRW durch einen deutlich erhöhten Personal- und Maschineneinsatz zwar weitgehend kompensieren können. So seien allein im ersten Bauabschnitt mittlerweile 550.000 Kubikmeter Boden abtransportiert worden.

Zusätzlich zu Anpflanzungen wurden auch Stränge aus Faschinen, also Ruten- und Reisigbündel, verlegt, um das Abrutschen des Oberbodens an den Böschungen zu verhindern. „Allerdings reichen diese Arbeiten und der erhöhte Einsatz nicht aus, um eine Freigabe noch in 2022 zu ermöglichen“, so die Sprecherin weiter.

Diese Arbeiten stehen noch in 2023 an

Bis zum Ende des Jahres werde im ersten Bauabschnitt zwar eine vollständige Asphaltdecke zu sehen sein, Restarbeiten ständen dann allerdings noch an. Dazu zählen laut Sprecherin etwa das Aufbringen der Markierungen und Beschilderungen sowie Schutzeinrichtungen. Und vor allem muss auf den Böschungen entlang der Trasse noch erst der Oberboden verteilt werden - all das passiert nun erst im kommenden Jahr.

Hinzu kommt: Die Autobahn GmbH plant Sanierungsarbeiten im Bereich des Kreuzes Dülmen-Nord. Hier werden in verschiedenen Abschnitten das Kreuz und das zentrale Brückenbauwerk instand gesetzt. Straßenbauer und Autobahnsanierer wollen sich dabei eng abstimmen.