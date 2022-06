AvD verabschiedet besondere Stufe

Sie waren eine ganz besondere Stufe, denn Corona prägte ihre Zeit in der Oberstufe: Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium verabschiedete sich am Freitagnachmittag von seinen Abiturienten.

Zum Abschied von „ihrem“ Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium haben es die Abiturienten krachen lassen - zur absoluten Freude aller Gäste. Lautstark feierte die Festgemeinschaft die Schulband für das Lied „Nothing else matters“ (Das ist alles, was zählt) von Metallica.

Schon zuvor hatte es viel Beifall für das Lied „Geile Zeit“ von Juli gegeben. Obwohl: „Geil“ war bestimmt nicht alles in den acht Jahren zum Abitur. Alle Redner betonten, wie sehr die Corona-Pandemie sich auf den Schulalltag ausgewirkt habe, wie sehr Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in der Pandemie gefordert waren.

Gleich viermal gibt es die Traumnote

Einig war sich gleichzeitig alle Rednerinnen und Redner, dass die Jahrgangsstufe die Herausforderungen unglaublich gut gemeistert hatte. Drei Schülerinnen und ein Schüler haben sogar die absolute Traumnote von 1,0 geschafft - und durften sich über eine besondere Ehrung sowie den Beifall der Mitschüler und der Eltern freuen.

Wie breit die Jahrgangsstufe aufgestellt und wie engagiert die Schülerinnen und Schüler waren, wurde bei weiteren Ehrungen am Freitagnachmittag deutlich. Einige Abiturienten wurden für besondere fachliche Leistungen ausgezeichnet, andere für ihr besonders großes soziales Engagement.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag“, stellte im Namen aller Eltern Sabine Schulz in ihrer Rede fest. „Es ist ein Ereignis, das mit vielen Emotionen verbunden ist.“ Für die Abiturienten, aber auch für die Väter und Mütter. „Wir Eltern haben auch Vokabeln gelernt und einen Einblick in die heutige Jugendsprache gewonnen.“ Zum Schluss gab Sabine Schulz den jungen Menschen noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Seid offen für neue Begegnungen.“

" Seien Sie stolz auf sich"

Für die Stadt Dülmen stellte Annette Holtrup fest, dass die Pandemie die Zeit in der Oberstufe stark geprägt habe. Testen, Masken, Lüften seien die Schlagworte gewesen. Indirekt übte sie auch Kritik am NRW-Schulministerium. Annette Holtrup beklagte die viel zu vielen kurzfristigen Änderungen. Deshalb rief sie den Abiturienten zu: „Genießen Sie den heutigen Tag, seien Sie stolz auf sich, lassen Sie sich feiern.“

Mit Blick auf die nächsten Jahre gab sie den jungen Menschen mit auf den Weg, „Veränderungen und Herausforderungen anzunehmen. Sich in Politik und Gesellschaft einzumischen.“ Zugleich griff sie die vielleicht vorhandene Sorge bei den Abiturienten, jetzt nicht den nächsten richtigen Schritt zu gehen, auf. Es sei nicht selten so, dass erst „Umwege zum Ziel führen.“

Erst die Entlassfeier, dann der Abiball

Welche große Hürde der diesjährige Abiturjahrgang kurz vor dem Ende der Schulzeit nehmen musste, machte Schulleiterin Jutta Rutenbeck deutlich. Sie erinnerte daran, dass der Abiball auf der Kippe stand, nachdem die lange im Vorfeld fest gebuchte Halle in Haltern plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand. Die Schulgemeinschaft sei deshalb der Stadt Dülmen „unendlich dankbar“, dass nicht nur die offizielle Entlassfeier am Freitagnachmittag in der Aula des Schulzentrums stattfinden konnte, sondern am Abend auch der Abiball.

Begonnen hatte der festlichen Nachmittag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Heilig Kreuz. Nach einem Gruppenfoto an der neuen Spinnerei ging es zur Aula.