Automatensprenger hinterlassen Bild der Verwüstung

Ein Bild der Verwüstung haben Automatensprenger mitten in Buldern hinterlassen. Gegen 3.30 Uhr hatte ein lauter Knall Anwohner der Weseler Straße geweckt. Schnell war klar, dass Automatensprenger am Werk waren und dabei die Niederlassung der Volksbank Nottuln mitten in Buldern massiv beschädigt hatten.

Schwer beschädigt worden ist die Filiale der Volksbank in Buldern bei der Automatensprengung.

Noch Stunden später war die Weseler Straße in Höhe Krummer Timpen (von Dülmen kommend) gesperrt. Nach ersten Informationen haben Zeugen drei Personen gesehen, die in einem dunklen Auto flüchteten. Bei der Fahndung nach dem Fahrzeug setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein - ohne Erfolg.

Vor Ort bietet sich aktuell ein Bild Zerstörung, das zu unterschiedlichen Reaktionen von Passanten führt. „Schlimm, ganz schlimm - und das bei uns in Buldern“, so eine Frau, die namentlich nicht erwähnt werden wollte.

Zwei Männer, die sich in der Nähe der Volksbank unterhielten, hatten ihren Humor noch nicht verloren. „Ich hatte in der Nacht kein Geld, da habe ich es mir so hier geholt“, sagte er - natürlich nicht ernst gemeint - beim Blick auf das Gebäude.

Scherben bedeckten große Bereiche vor der Bank

Fest steht, dass die Wucht der Detonation gewaltig gewesen sein muss. Am Volksbankgebäude waren an der Seite zur Gaststätte sowie weitere Scheiben an der Weseler Straße zu Bruch gegangen, Scherben bedeckten große Bereiche vor der Bank.

Von der gegenüberliegenden Straßenseite war deutlich die extreme Verwüstung des Volksbank-Innenraumes zu erkennen. Unklar ist bislang, ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie schwer die Schäden an dem Gebäude sind.

Erst vor wenigen Wochen war ein Geldautomat in Rosendahl-Holtwick gesprengt worden. Nachdem der Geldautomat der Dülmener Filiale der Deutschen Bank im Frühjahr vergangenen Jahren gesprengt worden war, zog das Geldinstitut drastische Konsequenzen. Die Filiale blieb dauerhaft geschlossen. Ebenfalls aufgegeben hatten Volksbank und Sparkasse einen Automatenstandort in Bösensell nach Sprengungen.

Wir berichten weiter.