Autoaufbrecher flüchtet ohne Beute

In Dülmen gab es in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Autoaufbrüchen. Jetzt könnte ein Aufbruch mit einem flüchtenden Täter wichtige Anhaltspunkte liefern. Die Polizei hofft dabei auf weitere Hinweise.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Leitstelle der Polizei Coesfeld am Donnerstagabend um kurz vor 22 Uhr eine verdächtige Person an einem Auto in der Adolf-Kolping-Straße.

Beim Eintreffen stellten die alarmierten Beamten an einem Fahrzeug eine eingeschlagene Scheibe fest - den Verdächtigen trafen sie jedoch nicht an. Dieser war zuvor mit einem weißen Fahrrad geflüchtet. Nach Angaben der Autonutzerin war aus dem Wagen nichts gestohlen worden.

Polizei vermutet Zusammenhang der Taten

Folgende Beschreibung hat die Polizei veröffentlicht: Der Mann ist circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank, etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er trug eine blaue Hose und eine Mütze auf dem Kopf. In den vergangene Wochen gab es in Dülmen eine ganze Reihe von ähnlichen Autoaufbrüchen, bei denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen worden war.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus - und bittet weiter darum, keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren. Weitere Zeugen werden zudem gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.