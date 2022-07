Aufzug am Bahnhof ist außer Betrieb

Die Bahnsteige an der Strecke Münster-Essen sind in Dülmen derzeit nicht barrierefrei erreichbar. Der Grund: Der Aufzug ist derzeit außer Betrieb - und wie lange noch, ist aktuell unklar.

Wann der Aufzug am Bahnhof wieder läuft, ist momentan unklar. Die unteren Gleise sind damit derzeit nicht barrierefrei erreichbar.

Schwere Koffer für den Urlaub oder Fahrräder? Müssen am Bahnhof Dülmen derzeit über die Treppe zu den Gleisen geschleppt werden. Denn seit vergangener Woche ist der Aufzug zu den Gleisen auf der Strecke Münster-Essen außer Betrieb.

Anfang der Woche war nun eine Spezialfirma vor Ort, um sich den Schaden anzusehen. Das Ergebnis: Aufgrund von Verschleiß müssen die Umlenkrollen des Aufzuges komplett ausgetauscht werden, teilte Stadtsprecher André Siemes mit.

„Die Teile wurden bestellt, wir haben allerdings noch keinen Liefertermin“, so Siemes. Solange die neuen Umlenkrollen nicht eingebaut sind, könne der Aufzug nicht wieder in Betrieb genommen werden. Wie lange es also keinen barrierefreien Zugang zu den Gleisen geben wird, ist derzeit unklar.