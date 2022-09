Aufzug am Bahnhof außer Betrieb

Der Aufzug am Bahnhof ist seit gestern außer Betrieb. Grund dafür ist nach ersten Erkenntnissen Vandalismus.

Der Aufzug am Bahnhof ist seit gestern aufgrund von Vandalismus außer Betrieb. Nach ersten Erkenntnissen wurde von außen gegen die Tür des Aufzugs getreten und so eine Abschaltung hervorgerufen, so Stadtsprecher André Siemes.

Eine Person, die sich zu dieser Zeit im Aufzug befand, musste durch die Feuerwehr befreit werden. Wann der Aufzug wieder in Betrieb gehen kann, kann die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.