Aufruf zur Klima-Demo in Dülmen

Weltweit ruft Fridays4Future am Freitag, 23. September, zum Demonstrationen für mehr Klimaschutz auf. Und auch in Dülmen werden die Aktivisten auf die Straße gehen.

Protestmarsch am 23. September

Die im Umwelt- und Klimabündnis Dülmen zusammengeschlossenen Gruppen laden gemeinsam mit allen 4Future-Gruppen aus dem Kreis Coesfeld zu einem Protestmarsch ein.

Die Demo startet um 16.30 Uhr am Königsplatz und zieht von dort über den Marktplatz zum Lüdinghauser Tor und über Nonnenwall und Münsterstraße zurück zum Königsplatz.

"Auswirkungen auch in Dülmen zu sehen"

„Die Auswirkungen der Klimakatastrophe sehen wir inzwischen auch hier in Dülmen - an braunen Straßenbäumen, kümmerlichem Mais auf den Äckern, vertrockneten Gärten“, heißt es dazu in einer Ankündigung.

Inzwischen werde an kaum einem Tag in den Medien nicht über die Klimafolgen berichtet, von Waldbränden und Dürre bis Überflutungen.