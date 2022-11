Aufenthaltsort statt Pkw-Stellplatz

So sehen die Stadt-Terrassen in anderen Gemeinden aus.

Stellplätze weg, Sitzelemente, Fahrradständer oder Pflanzkästen her. So ungefähr ist das Konzept „Stadt-Terrassen“ aufgebaut, das die Verwaltung für sechs Wochen in Damen durchführen möchte.

Ein möglicher Zeitraum ist der April nächsten Jahres. Das Ziel des Experimentes ist die Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Es soll den Menschen mehr Platz zum Verweilen und Treffen im Straßenraum geben. Für den temporären Zeitraum kann sich die Stadt für das Projekt Stadtmobiliar für 150 Meter kostenlos beim Zukunftsnetz Mobilität (ZIM) NRW ausleihen.

Mögliche Elemente, die auf dem Stellplatz platziert werden können sind etwa Sitz- und Liegeelemente, Fahrradständer, Fahrradreparatursäulen, Picknickplätze, eine Bühne oder ein Podest oder Pflanzkästen. Zusätzlich kann die Stadt aus ihren eigenem Bestand Spielgeräte dazulegen.

An welchen Orten die Verwaltung in einem ersten Schritt im Bauausschuss die Terassen vorgeschlagen hat und was die Politiker dazu sagten, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.