Auf Zeitreise im Munitionsdepot

Ab April kann das Munitionsdepot Visbeck bei einer öffentlichen Führung besichtigt werden. Angemeldet werden kann sich per Mail bei Dülmen Marketing.

Dülmen Marketing bietet Führungen an

Dülmen Marketing bietet ab April erneut öffentliche Führungen durch das Munitionsdepot Visbeck an. Interessierte können dort unter anderem mit Generalmajor a. D. Robert Bergmann auf Zeitreise gehen.

Anfang der 1960er-Jahre war das Lager in Betrieb genommen worden und in den folgenden Jahrzehnten von der Bundeswehr als auch US-Streitkräften genutzt worden. 1991 zogen die Amerikaner ab, fünf Jahre später löste dann auch die Bundeswehr die Lager auf.

Bei Führung geht es in einstigen Hochsicherheits-Bereich

2018 hatte die Stadt Dülmen das Areal erworben. Die Teilnehmer der Führung besichtigen zunächst den Bereich, in dem die Bundeswehr 25 Bunker für konventionelle Munition genutzt hat.

Durch die frühere Sicherheitsschleuse gelangt die Gruppe dann in den einstigen Hochsicherheits-Bereich, der für die Lagerung von Sonderwaffen vorgesehen war und unter amerikanischer Aufsicht stand. Hier befinden sich zwei weitere Munitionsbunker.

Die Teilnahme an der Führung durch das frühere Depot Visbeck kostet acht Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist auf mindestens zehn und maximal 15 Personen festgesetzt. Für Kinder unter 14 Jahren ist die Führung laut Ankündigung nicht geeignet. Eine Anmeldung bei Dülmen Marketing ist erforderlich, Tel. 02594/12345 oder Email an duelmen-marketing@ duelmen.de.

Die Termine

April: Am 16. und 24. April beginnen Führungen um 11 Uhr, am 26. April um 16 Uhr.

Mai: Touren um 11 Uhr beginnen am 7., 8. und 21. Mai. Um 16 Uhr starten Führungen am 10. und 17. Mai, am 22. Mai um 10 Uhr.

Juni: 16-Uhr-Führungen finden am 7. und 21. Juni statt, 11-Uhr-Touren am 11. und 12. sowie 25. und 26. Juni.

Juli: Je eine Tour beginnt am 5. und 26. Juli um 16 Uhr, Führungen um 11 Uhr starten am 9., 10. sowie 27. und 30. Juli.