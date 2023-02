Auf Weltreise für einen Abend

„Die Stadt ist abends, mit Ausnahme der Wochenende, relativ leer“, erläutert Ideengeber Stefan Bücker von der Reiselounge die Hintergründe. Zudem habe gerade die Gastronomie besonders unter Corona gelitten. „Wir versuchen, die Stadt mit Leben zu füllen.“ Und zwar nicht nur für die Dülmener selbst:

Die Reiselounge biete auch Touren ins Münsterland an, betont Bücker. „Wir holen die Leute nach Dülmen, und denen wollen wir auch etwas bieten.“ Wie der Barathon abläuft? Start ist jeweils in der Reiselounge, wo westfälische Spezialitäten warten. Im Anschluss startet der gut zweistündige, geführte Rundgang. Unter anderem zum Team der Tourenleiter gehört dabei Christian Terwort als „Tönne Töttchen“.

„Von Westfalen in die weite Welt“

Der Barathon selbst steht unter dem Motto „Von Westfalen in die weite Welt“ - weshalb an den weiteren Stationen Abstecher nach Italien (Silvano Guidone, Wein und Schinken oder Käse), Asien (Bock auf Wok/Bock auf Bar, Cocktail und Fingerfood) sowie Bayern (Flair, bayrisches Bier und Laugenbrezel) warten. Die Reihenfolge der Bars wird dabei wechseln.

„Das ist eine sehr gute Idee, um Leben in die Stadt, in die Gastronomie zu bringen“, betont Flair-Inhaber Peter Goetjes. Weitere Gastronomen könnten übrigens gerne dazustoßen, ergänzt Bücker. Wand die "Weltreisen" stattfinden, was sie kosten und welche Kombinationen möglich sind, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.