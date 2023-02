Auf Tuchfühlung mit einem Einzelgänger

Kein anderer Autor des 20. Jahrhunderts hat mehr Leser begeistert und berührt als Hermann Hesse. So gilt er bis heute als einer der wenigen deutschsprachigen Autoren, die Teil der Kultur, sogar der Popkultur, des englischen Sprachraums, geworden sind.

Auf Einladung des Fördervereins für Kunst und Kultur beleuchten nun Bernd Vogt (Texte) und Patrik Gremme (Musik) den Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger im Rahmen eines literarisch-musikalischen Nachmittages. Premiere feiert das Hermann-Hesse-Programm der beiden am Sonntag, 12. März, in der Aula des Schulzentrums.

Auf steter Suche nach Liebe

Das Duo will Hesse als einen Menschen zeigen, der schon als Jugendlicher der Enge seines Elternhauses entfloh, um seiner Berufung zum Dichter zu folgen. Er revoltierte sein Leben lang, eilte von Neuanfang zu Neuanfang und hatte immer mit Krisen und Selbstzweifeln zu kämpfen, so eine Ankündigung. Trotz steter Suche nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Liebe blieb Hesse ein passionierter Einzelgänger, der Freunde und immerhin drei Ehefrauen sowie seine Kinder nur aus der Distanz ertragen konnte.

Mit Musik, Fotos, Gemälden und Lebensdaten in einen Dialog mit Gedichten wollen Vogt und Gremme in ihrem neuen Programm Hesses widersprüchliche und zerrissene Persönlichkeit wiederentdecken.

Hier gibt es Karten

Die Veranstaltung, unterstützt von der VR-Bank Westmünsterland, findet am 12. März um 17 Uhr in der Schulaula statt. Karten zum Preis von zwölf Euro (zehn Euro für Vereinsmitglieder) können an der Infothek der Alten Sparkasse, in der Bären-Apotheke oder an der Abendkasse erworben werden.