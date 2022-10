Auf musikalischer Traumreise

So lief das Jahreskonzert des MGV Germania Buldern

Einen musikalischen Traum, den erlebten die 850 Besucher am Sonntagabend in der Mehrzweckhalle Buldern. Denn die Einladung zum Konzert „Solang‘ man Träume noch leben kann“ des MGV Germania Buldern versprach in der Tat nicht zu viel.

Die Halle war dabei im Vorfeld in einen Konzertsaal verwandelt worden. Samt bequemer Bestuhlung, effektvoller Wandverkleidung mittels schwarzer Stoffbahnen und traumhafter Blumendekoration. Das Programm selbst versprach viel Abwechslung sowie hochkarätige Gastkünstler.

Glückwünsche zum 135. Geburtstag

Die Begrüßung übernahm der Vorsitzende Markus Goschütz, der sich bei Sponsoren und Unterstützern bedankte. Bulderns Ortsvorsteher Christoph Wübbelt gratulierte dem Chor in seinem Grußwort zum 135-jährigem Bestehen.

Der Tenor als Moderator

Im Gegensatz zu vorherigen Konzerten gab es diesmal keinen eigens engagierten Moderator. Diese Aufgabe übernahm Tenor Stefan Lex. Die Doppelrolle war ihm auf dem Leib geschrieben: humorvoll, immer ein lockeres Geplauder zwischen den Stücken, aber voll konzentriert mit ausdrucksstarker Stimme bei seinem Gesang. Lex gehört zum Ensemble Pomp-A-Dur, welches den MGV an dem Abend musikalisch unterstütze.

Zu den weiteren Mitgliedern zählt etwa Sigrid Althoff, die das Konzert am Klavier begleitete. Daneben ersetzte Maurice Maurer kurzfristig und grandios die erkrankte Stehgeigerin. Dazu kam Sopranistin Christiane Linke, die wunderbar mit Tenor Lex harmonisierte. Bei dem berühmten Trinklied „Libiamo“ von Verdi zeigten beide auch noch ihr schauspielerisches Talent.

Den gesamten Bericht lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag.