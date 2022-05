Auf Gleis gebaut

Worauf der alte Bahnhof Buldern gebaut ist? Auf Schienen natürlich. Und zwar ganz wortwörtlich, verrät ein Blick an die Kellerdecke.

Wo sonst vielleicht Holzbalken verlaufen würden, prangen hier rostige Stahlträger. Alles ausrangierte Schienen, die für den Bau herangezogen wurden, verrät Markus Alfs. An einigen sind noch Jahreszahlen zu erkennen. Das älteste Exemplar? Die Suche beginnt.

Baujahr 1904, entdeckt gegenüber dem Eingang. Der Gewinner - oder geht es noch älter? Tatsächlich sind Teile des Kellers unter dem alten Bulderner Bahnhof deutlich vor der 1904er-Schiene entstanden. Kniend zeigt Alfs auf gemauerte Bögen, die knapp über dem Boden in den Wänden zu sehen sind. Der älteste Teil des Bahnhofes stammt von 1878, vermutlich errichtet auf bogenförmigen Punktfundamenten, damit das Gebäude nicht absackte.

Als nachträglich der Keller dazukommen sollte, nutzten die Arbeiter diese Konstrukte. Das ist auch der Grund, warum der Dülmener kniet: Denn im ältesten Kellerraum beträgt die Deckenhöhe gerade einmal gut 1,50 Meter. „Die Kindergarten-Kinder finden das immer toll hier“, verrät Alfs lachend. Erwachsene hingegen müssen aufpassen. Alfs selbst hat den Türdurchgang schon vor einiger Zeit mit schwarz-gelbem Klebeband markiert. Und mit Styropor gepolstert. „Eisen gibt eben nicht nach“, weiß der Dülmener aus schmerzhafter Erfahrung.

