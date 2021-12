Ärger macht nur die Brücke

So läuft es derzeit auf der Bahnhof-Baustelle

Für das Empfangsgebäude sind Anfang November die Arbeiten am Bahnhof gestartet.

Wenn die Brücke nicht wäre - dann würde die Situation auf der Bahnhof-Baustelle ziemlich gut aussehen.

Vorplatz und Parkplatz Süd: „Gut im Zeitplan“. Das Fahrradparkhaus: „Weit fortgeschritten“. Und für das Empfangsgebäude sind die Rohbauarbeiten ebenfalls gestartet. Nur: Da ist eben noch die Rad- und Fußgängerbrücke, die Ärger macht.



Stadt hofft auf neue Sperrpause



Nachdem hier bereits der zweite Einhub-Termin Anfang November platzte, kündigte die Stadt den Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Echterhoff/Rohlfing (DZ berichtete).

Jetzt wird ein neuer Vertragspartner gesucht, der die letzten Arbeiten übernimmt und die Brücke vor allem endlich an ihren Platz heben soll. Dafür ist eine erneute Sperrpause nötig, wozu bereits Gespräche mit der Bahn laufen.

Frist für Brückenbau soll verlängert werden



Weil die Teile des Bahnhofes, die mit Landesmitteln gefördert werden (und dazu gehört die Brücke), bis Anfang November 2022 fertig sein müssen, hat sich die Stadt nun an die Bezirksregierung Münster gewandt. Vorsorglich hat die Verwaltung einen Antrag gestellt, die Frist für den Brückenbau zu verlängern - schließlich sei die Stadt nicht schuld an der Verzögerung.

Ob die Bezirksregierung zustimmt, ist noch unklar. Gleichwohl, so betont die Verwaltung, bemühe man sich, auch die Brücke bis November 2022 fertig zu bekommen. Mehr dazu soll mündlich in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am morgigen Donnerstag (17.15 Uhr, Saal einsA) berichtet werden.

Eine Übersicht, wo gerade welche Arbeiten laufen, sowie den aktuellen Kostenstand finden Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.