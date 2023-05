Arena - Weltall - Marktplatz

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der Wildpferdefang als Live-Stream gezeigt. Ganz so einfach ist das allerdings nicht. Klaus Göckener erzählt, wie die Übertragung funktioniert.

So funktioniert die Live-Übertragung des Wildpferdefangs

Wie der Wildpferdefang vom Merfelder Bruch auf den Marktplatz kommt? Die Antwort weiß Klaus Göckener: Die Signale der drei Kameras, die in der Arena im Einsatz sind, landen zuerst in der Videoregie.

Dann geht es weiter zu Übertragungswagen Nummer eins, der in der Wildpferde steht. Weiter dann zum Satelliten und von dort zu Übertragungswagen Nummer zwei, geparkt in Rathaus-Nähe. Und von dort geht es dann zur großen Leinwand auf dem Marktplatz.

Hier wird am Samstag erstmals der Wildpferdefang als Live-Stream gezeigt. Verantwortlich für die Technik ist dabei das Team von MP Veranstaltungstechnik um Chef Klaus Göckener. Für ihn und seine Fachleute war dabei schnell klar, dass für eine sichere Übertragung nur ein Satellit in Frage kommt - weil der Handyempfang in der Wildpferdebahn zu schlecht ist.

Komplett Neuland ist so etwas für Göckener nicht. „Wir haben so etwas schon einmal bei der Deutschen Bahn gemacht“, berichtet der Unternehmer. Damals allerdings nur als Ein-Weg-Video, nicht sowohl hin und zurück.

Auch Moderator Freddy Allerdisse wird bei der Live-Übertragung zu sehen sein. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.