Arbeitslosenquote nahm beständig ab

Blick in die Jahresstatistik 2021

Betrachtet man in der Jahresstatistik der Agentur für Arbeit nur die Dülmener Zahlen, so sieht man, dass sich im Lauf des vergangenen Jahres die Arbeitslosenzahlen zurückentwickelt haben. Lagen sie etwa im Februar bei 855, so waren sie bereits im April unter die 800er-Marke gesunken: 780 arbeitslose Dülmener wies die Aprilstatistik aus.

Die Zahl sank dann weiter bis auf 700 arbeitslose Dülmener im September, um dann ganz leicht anzusteigen auf 713 (November). Im Dezember meldete die Agentur für Arbeit 708 arbeitslose Dülmener. Die Arbeitslosenquote für Dülmen/ Nottuln liegt seit September 2021 stabil bei 2,8.

Ausführlichere Berichterstattung auf der Seite Wirtschaft in Dülmen in der Donnerstagsausgabe der DZ.